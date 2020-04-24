وفاة مواطن كويتي في مطار إسطنبول

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مواطن كويتي مساء الخميس في مطار إسطنبول ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الكويتة.

ونقلت وسائل إعلام كويتية عن وزارة الخارجية الكويتية قولها إنها تلقت بألم بالغ من قنصليتها العامة في مدينة إسطنبول التركية نبأ وفاة المواطن الكويتي أنور محمد خميس الغريب مساء اليوم الخميس في مطار إسطنبول.‬

‫وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة في بيان صحفي أن المغفور له بإذن الله تعالى قدم إلى مطار إسطنبول ولم يكن مدرجا على أي من قوائم طائرات عودة المواطنين الكويتيين المقررة الخميس إذ من المقرر أن يغادر وأسرته على متن إحدى الطائرات المقررة يوم الجمعة وفي أثناء سير عملية استخراج بطاقات الصعود للركاب المسجلين تقدم المغفور له من موظفي القنصلية مطالبا بتسجيله ضمن الركاب وطلب منه موظفو القنصلية الجلوس إلى حين الانتهاء من إجراءات الركاب الموجودين وإن كان هناك أحد قد تخلف عن الحضور سيتم قبوله وأسرته الأمر الذي غضب معه المغفور له وسقط مغشيا عليه وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة.‬

وقال المصدر أن وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وجه على الفور بإجراء تحقيق فوري وشامل للوقوف على ملابسات الوفاة كاملة مؤكدا حرص الوزارة على خدمة المواطنين الموجودين في الخارج ورعايتهم.‬