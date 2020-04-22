شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق سريع مزدحم في كيبيك

المصدر: متابعة البيان

قام طيار بهبوط اضطراري جنوني على طريق سريع في مقاطعة كيبيك الكندية وأنزل طائرته الخفيفة بشكل مثالي في الطريق بعد أن شهدت الطائرة عطلا خطيرا.

والتقط سائقو السيارات على الطريق السريع في كيبيك الكندية مقاطع فيديو للهبوط المفاجئ، يوم الخميس (16 أبريل 2020).

وظهرت بالمقطع الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق الطريق، المكتظ بالسيارات على الرغم من قيود الحركة بسبب أزمة كورونا، بحثا عن مكان للهبوط.

وبالإضافة إلى السيارات، احتوى الطريق على عقبات أخرى، بما في ذلك العديد من الجسور. وأظهر الطيار مهارات دمج مثالية وهبط مباشرة وسط حركة المرور دون الارتطام بأي شيء.

وفي حين أن إعاقة حركة طائرة تقوم بهبوط اضطراري ليست الخطوة الأذكى، فإن العديد من سائقي السيارات لم يبدوا إعجابا بالغا بالمشهد واستمروا في القيادة، كما لو لم يحدث شيء خارج عن المألوف.

وقع الحادث على بعد بضعة كيلومترات جنوب مطار Jean-Lesage الدولي، حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة.

وتحققت الشرطة المحلية من الواقعة، مؤكدة أن الطائرة تعرضت لخلل ميكانيكي خطير، ما أجبر الطيار على الحيلة الجريئة.