يطلق الأم ويقتل طفلته ركلاً ورفساً بالاشتراك مع زوجته الجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وزارة الداخلية السورية توضيحاً حول حقيقة وفاة الطفلة رغد محمد طارق بابات تولد عام 2008م من قرية دير فول بريف حمص الشمالي، نافية أن يكون سبب الوفاة هو الوقوع من على الشجرة كما ادعى والدها وزوجته.

وقالت الوزارة في موقعها: "بعد إسعاف الطفلة رغد إلى مشفى حماه الوطني وادعاء والدها بأنها سقطت عن الشجرة ومفارقتها الحياة على أثرها؛ ومن خلال متابعة الموضوع من قبل فرع الأمن الجنائي تبين أن سبب وفاة الطفلة ناتج عن نزيف دماغي رضي".

وبعد الاطلاع على الأدلة الجديدة توسع فرع الأمن الجنائي بالتحقيق مع والدها وزوجته اللذين اعترفا بقيامهما بتعنيف الطفلة المغدورة رغد باستمرار، وأن والدها قام بضربها أكثر من مرة آخرها يوم إسعافها إلى مشفى حماه الوطني والذي أدى لوفاتها وإنه يقوم بتعنيف أطفاله الآخرين مع زوجته كون والدتهم مطلقة منه.

وعليه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.