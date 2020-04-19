بالفيديو.. تفحم 14 شخصاً في حريق بمخيم للنازحين في نيجيريا

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل الخميس الماضي 14 شخصا في حريق نشب في مخيم يضم عشرات الآلاف من اللاجئين النيجيرين، الذين شردهم العنف المسلح في شمال شرق البلاد، وفقا لما أفادت "يورونيوز".

وقال زعيم الميليشيا عمر كاشالا، قائد الميليشيات المدعومة من الحكومة: إن الحريق شب في الصباح بمخيم يضم نحو 70 ألف شخص في بلدة جامبورو بالقرب من الحدود مع الكاميرون.

وأضاف المتحدث "انتشلنا 14 جثة محترقة من المخيم وأصيب 15 شخصا بدرجات متفاوتة من الحروق".

وكشف مسؤول إنقاذ طلب عدم نشر اسمه أن أكثر من 200 ملجأ دمرت، مما أدى إلى تشريد 1250 شخصا.

وتشهد نيجيريا صراعا مسلحا عنيفا تقوده جماعة بوكو حرام الإرهابية منذ 10 سنوات. وقتلت الجماعة الإرهابية أكثر من 36 ألف شخص وأجبر النزاع 1.8 مليون شخص في شمال شرق البلاد على النزوح.