شتيمة على الفيسبوك تقود إلى القبض على عصابة سرقة!

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكن يعلم أن الشتيمة التي وجهها إلى رجلين حاولا إزعاجه على الفيسبوك ستقود إلى محاولة قتله بعدة طعنات نافذة في صدره، كذلك الشرطة لم تكن تعلم أن تحقيقها في هذه الحادثة سيقود إلى القبض على عصابة سرقة!.

وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية السورية أن رجلاً ادعى إلى مركز شرطة منطقة الغاب في محافظة حماة بتعرضه لعدة طعنات بالسكين ومحاولة قتله من قبل رجلين. وخلال البحث والتحري تمكن عناصر شرطة المركز من إلقاء القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على طعن المدعي بواسطة حربة بندقية وذلك بسبب سبهما وشتمهما على موقع الفيس بوك بعبارات مسيئة.

كما اعترف المتهمان بإقدامهما على تشكيل عصابة سرقة وقيامهما بارتكاب عدة سرقات بالاشتراك مع أشخاص آخرين تم القبض على معظمهم واسترداد قسم من المسروقات.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم ومازال البحث مستمراً عن باقي أفراد العصابة حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص أصولاً.