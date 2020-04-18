تنفيذ حد الحرابة في منفذ هجوم الطعن بموسم الرياض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السعودية تنفيذ حكم القتل "حد الحرابة" بحق أحد الجناة في هجوم الطعن الذي استهدف فرقة مشاركة في موسم الرياض في نوفمبر 2019.

وقالت الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية واس" نفّذت وزارة الداخلية، الخميس، حكم القتل (حد الحرابة) في أحد الجناة بالرياض، بعدما أقدم عماد عبدالقوي المنصوري (يمني الجنسية) على بالهجوم الإرهابي المسلح بآلة حادة على إحدى الفرق الاستعراضية المشاركة في موسم الرياض، حيث طعن أفراد الفرقة وأحد حراس الأمن، وروع الناس، وأحدث الفوضى والرعب في الحضور، بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتمائه لذلك التنظيم واشتراكه معه في القتال.



وتمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه الصك الشرعي رقم 41680 في 3/ 5/ 1441هـ، المتضمن إدانته بما نسب إليه شرعًا، ولكون فعله تضمن إفسادًا وحملًا للسلاح ومحاولة لسفك الدماء المعصومة، وتخويفًا للآمنين واعتداءً على الأموال والحرمات والعبث بأمن الوطن، ولأن ما أقدم علية يعد ضربًا من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالصك رقم 41330 في 12/ 6/ 1441هـ، ومن المحكمة العليا بالقرار رقم 208/ 1/ 1 في 20/ 7/ 1441هـ، وصدر الأمر الملكي رقم 47970 في 13/ 8/ 1441هـ، القاضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بإقامة حد الحرابة بحق الجاني الذكور وذلك بقتله، وتم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني (عماد عبدالقوي المنصوري) الخميس، بمدينة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين وترويعهم، وحذرت في الوقت نفسه ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.