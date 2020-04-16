شاهد.. هبوط طائرة ركاب روسية مشتعلة ومقتل 41 من ركابها

المصدر: متابعة البيان

نشرت السلطات الروسية فيديو الأربعاء، يظهر لحظات احتراق طائرة على مهبط مطار العاصمة الروسية موسكو في عام 2019، في حادث أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 19.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "إيروفلوت" قد تعرضت لضربة برق عقب إقلاعها بوقت قصير في يوم 5 مايو 2019، مما اضطرها للهبوط في مطار موسكو.

ويظهر الفيديو الطائرة وهي غارقة في النيران بعدما نزلت وانزلقت على المهبط ثم العشب المحيط به.

السلطات الروسية تنشر فيديو جديد للحظة احتراق طائرة على مهبط مطار #موسكو العام الماضي، في حادث أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 19.https://t.co/KAolhb9JJg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/rlU25psdxh — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 16, 2020

وقد تمت إدانة الطيار دينيس إفدوكيموف بالتسبب في موت أشخاص، بسبب تجاهل الطيران القواعد المعمول بها فيما يخص الهبوط العنيف الذي تسبب في اشتعال النيران بالطائرة.

وقالت السلطات في ذلك الوقت إن 41 شخصا كانوا على متن الطائرة قد لقوا حتفهم نتيجة الحادث.

وكان الهبوط العنيف للطائرة قد أدى إلى اشتعال خزانات الوقود بعدما شبت النيران بها، مما أدى في النهاية إلى احتراق الطائرة بأكملها، كما أوضحت سلطات المطار في ذلك الوقت.