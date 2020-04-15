نكده ازداد بعد حظر التجول.. كويتية تقتل زوجها والشرطة تتعقبها بالأقمار الاصطناعية

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد خلافات عائلية استفحلت بفعل حظر التجول وطول مكوث الزوج في المنزل، تطور الأمر بين الزوجين إلى سباب وشتائم وعراك بالأيدي، تمكنت الزوجة من إمساك قطعة حديدة هوت بها على رأس زوجها فأردته قتيلاً.

تقول الشرطة الكويتية بحسب جريدة "الأنباء" إن رجال الامن الجنائي تمكنوا فجر اليوم من إغلاق أول جريمة قتل ترتكب خلال فترة الحظر الذي فرض على البلاد، وذلك بضبط المتهمة بالقتل، وهي زوجة المجني عليه من مواليد 1993. واعترفت المتهمة بقتل زوجها بحديدة إثر خلافات عائلية حيث ضربته على رأسه حتى سقط جثة هامدة فوضعت الجثة في كيس بلاستيك وقامت بلفها في «زولية » ثم غادرت إلى منطقة كبد وأقامت لدى شخص من أرباب السوابق كانت تعرفه منذ 12 عاماً.

وقال مصدر أمني إن الزوجة ضبطت فجر اليوم الأربعاء بعد تتبعها بتقنية الأقمار الاصطناعية، حيث اعترفت بأن الجريمة بسبب خلافات بينهما تزايدت عقب الاقامة سويا لفترات طويلة بفعل الحظر، ويوم الاثنين تبادلت مع زوجها الضرب قبل ان تطول يدها حديدة استخدمتها في ضربه بها بعنف على الرأس.

وكان شقيق المبلغ فقد أثره فقام بكسر باب الشقة التي يسكن بها المجني عليه في منطقة المسايل ليجد شقيقه جثة هامدة.