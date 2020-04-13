بعد أن تناوبوا على اغتصابها ذبحوها وخنقوها برباط حذائها

المصدر: البيان الإلكتروني

جريمتهم التي يندى لها جبين الإنسانية خجلاً لم تكفهم، فبعد اغتصابهم للفتاة بطريقة وحشية أقرب إلى الحيوانات طعنوها 11 طعنة بالسكين وخنقوها برباط حذائها.

وبحسب موقع وزارة الداخلية السورية فقد ألقت الجهات المختصة بمدينة حمص السورية القبض على 4 أشخاص قاموا بقتل فتاة طعنا وخنقا بعد اغتصابها.

وقالت وزارة الداخلية إن أم الفتاة المختطفة أخبرت قسم الشرطة بتغيب ابنتها "ملك" عن منزل ذويها بتاريخ 21 مارس دون توفر أية معلومات عن السبب "وراء تغيبها" وبعد البحث والتحري عثر على جثة الفتاة بعد 3 أيام بحي دير بعلبة ضمن المنازل المهجورة.

وأضافت الوزارة إنه من خلال جمع المعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة تمكن فرع الأمن الجنائي بالتعاون مع فرع الأمن السياسي وبعد نصب الكمين اللازم من إلقاء القبض على 4 رجال مشتبه بهم. وبالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا بقيامهم بقتل المغدورة عن طريق طعنها /11/ طعنة بسكين حادة وخنقها برباط حذائها الذي ترتديه وضربها على رأسها بجسم صلب بعد اغتصابهم لها.

يشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية مع المقبوض عليهم لكشف ملابسات الجريمة.