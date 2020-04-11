جريمة مروعة.. زوج يذبح زوجته وولديه ويحاول الانتحار

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يعتد المجتمع السوري على هذه النوعية من جرائم القتل البشعة التي هزت يوم الجمعة الماضي أوساط قرية بديرة بمحافظة طرطوس، وكان ضحيتها أم وولدين والأب في العناية المشددة.

أصابع الاتهام وجهت إلى مجهولين، لكن وزارة الداخلية السورية كشفت تفاصيل الجريمة مبينة أن الزوج هو من قتل زوجته وولديه وحاول بعدها الانتحار.

وأشارت الوزارة في بيانها، أنه بعد ورود إخبار إلى فرع الأمن الجنائي بطرطوس بحصول جريمة قتل بقرية بديرة بمحافظة طرطوس بمنزل المدعو أسامة ميخائيل توجهت دوريات من الفرع على الفور إلى المكان المذكور وبالدخول إلى المنزل شوهد صاحب المنزل مصاباً بجروح قاطعة في معصميه وينزف دماً حيث تم إسعافه إلى المشفى الوطني بطرطوس.

وذكرت الوزارة أنه تم العثور ضمن حمام المنزل على جثة لامرأة مذبوحة بسكين وتبين أنها زوجته كما عثر بغرفة النوم على السرير على جثتين لطفلين تبين أنهما ولدا صاحب المنزل.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالكشف تبين وجود جرح قاطع في الرقبة بجثة المغدورة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء جسمها وعشر طعنات بجثة الطفل عيسى وتسع طعنات بجثة الطفل مارسيل.

وبينت الوزارة أنه بالتحقيق مع الزوج أسامة ميخائيل اعترف بإقدامه على طعن زوجته عدة طعنات وقتلها في حمام منزله وطعن ولديه أثناء نومهما وأن سبب ذلك إصابته بحالة نفسية وإقدامه على محاولة الانتحار بجرح يديه وتقطيع الشرايين والأوتار وتناول كمية كبيرة من حبوب الأدوية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وما زالت التحقيقات مستمرة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.