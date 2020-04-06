شرطة مكة تقبض على سعودية أساءت لرجال المرور

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات السعودية القبض على مواطنة سعودية أساءت لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية في مكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، قوله إنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه امرأة تسيء لرجال المرور إثر تلقيها مخالفة مرورية، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويتها والقبض عليها، وهي سعودية في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافها واتخذت الإجراءات النظامية بحقها، لإحالتها إلى النيابة العامة.