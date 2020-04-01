بالفيديو.. من لم يمت بكورونا في الصين مات بالحرائق

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل 19 شخصاً جراء حريق اندلع في غابات جنوب غربي الصين، من بينهم 18 من رجال الإطفاء وعامل مزرعة غابات محلي كان ير رجال الإطفاء إلى الطريق، قبل أن يحاصروا في النيران بسبب تغير مفاجئ في اتجاه الرياح في حوالي الساعة الثانية صباح أمس الثلاثاء.

اندلع الحريق في مزرعة محلية في الساعة 3:51 مساء يوم الاثنين، وسرعان ما انتشرت إلى الجبال المجاورة بسبب الرياح القوية، وفقا لمكتب الإعلام في مدينة شيتشانغ، بحسب (CGTN).