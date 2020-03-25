مصرع 12 شخصاً وفقدان اثنين بفيضانات في إيران

المصدر: اف ب

لقي 12 شخصا مصرعهم وفُقد أثر اثنين في إيران جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة شهدتها إيران منذ الأحد، وفق ما أعلنت الإثنين هيئة الطوارئ الإيرانية التي تخوّفت من تجدد هطول الأمطار الغزيرة.

وتأتي الفيضانات في وقت تعاني إيران من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدّث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي إن 11 محافظة من أصل 31 شهدت هطولا للأمطار الغزيرة.

وأضاف أن "محافظات هرمزكان، وبوشهر، وكرمان، وفارس، وسيستان-بلوشستان هي الأكثر تضررا بالفيضانات".

وعلى الرغم من أن الأمطار انحسرت "لا تزال عمليات الإغاثة مستمرة" في المناطق المنكوبة، وفق خالدي.

وقال المتحدث "لقد حذّرنا من موجة جديدة من الأمطار في (عدد من المناطق الغربية) السبت".