شرطة دبي تكشف تفاصيل القبض على أوروبي خالف التعليمات وارتاد الشاطئ

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة دبي القبض على شاب من الجنسية الأوروبية قام بنشر مقطع فيديو يظهر فيه خلال ارتياده لأحد شواطئ الإمارة غير مكترث بالتعليمات الصادرة من دورية الشرطة وكذلك الإرشادات التي تبثها باستمرار الجهات المختصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحذر شرطة دبي كل من يقدم على خرق القوانين، سواء الاتحادية أو المحلية، أو ينتهك التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية من أنه سيكون عرضة للمساءلة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتدعو شرطة دبي الجمهور إلى التقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، منوهتاً إلى أن التعليمات والقوانين والارشادات الصادرة من الجهات الرسمية في هذه المرحلة واضحة، حيث أن مخالفة هذه التعليمات تضع صاحبها تحت طائلة القانون بنصوص واضحة، حيث لا جهل بالقانون وصاحبها لا يتمتع بأدنى درجات الشعور بالمسؤولية، لذلك يقف القانون بعينه الساهرة لكل من يحاول العبث بصفو الأمن والأمان والسكينة والطمأنينة التي يعيشها أفراد المجتمع في وطننا العزيز الإمارات.

وتهيب شرطة دبي أفراد المجتمع بالارتقاء بوعيهم أثناء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وإدراك خطورة مخالفة التعليمات وتداول الإشاعات التي يقوم بنشرها المخالفين دون استشعار التصرفات التي من شأنها أن تثير البلبلة والخوف والهلع والانزعاج في المجتمع، وتؤكد على أهمية أمن وسلامة المجتمع، وتشدد وتدعو الجمهور إلى عدم نشر مثل الإشاعات ومقاطع الفيديو التي تؤدي إلى إثارة مخاوف الناس، حيث تعتبر مثل تلك الرسائل بمثابة إشاعة يعاقب عليها القانون، بل عليهم إبلاغ الجهات المختصة في حال مشاهدة أي تجاوزات غير قانونية، عبر الاتصال بـ 901 أو عبر خدمة منصة eCrime والتي تتيح تسجيل الشكوى الخاصة بالجرائم الالكترونية.