حريق بمخيم مكتظ بالمهاجرين في اليونان

المصدر: أثينا - رويترز

قال مسؤولون في إدارة الإطفاء باليونان إن طفلة توفيت في حريق شب بمخيم مكتظ بالمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية. واشتعلت النار في حاويتين تستخدمان سكناً لمهاجرين بمخيم موريا وامتدت إلى بعض الخيام.

وقال الناطق باسم إدارة الإطفاء «خلال العملية (التي تمت لإخماد الحريق) عُثر على فتاة صغيرة ميتة».

ويتراوح عمر الطفلة بين ستة وسبعة أعوام. ولم يتضح سبب الحريق على الفور. وتم إنشاء مخيم موريا لإيواء أقل من ثلاثة آلاف شخص لكن يقيم في المخيم والمنطقة المحيطة به نحو 19 ألف شخص في ظروف بائسة.

وكانت ليسبوس معبراً رئيسياً لأعداد ضخمة من اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عامي 2015 و2016.