قتلوها وقطعوا أصابعها لسرقة الخواتم

المصدر: نيودلهي - وفاء فاروق

تم العثور علي جثة امرأة تبلغ من العمر 42 عاماً، قتلت على يد رجال مجهولين في مدينة نظام آباد الهندية في محاولة للسطو عليها وسرقة مجوهراتها قبل أن يتمكنوا من الهرب.

وسيلة القتل كانت مروعة، حيث قام الرجال بقطع أصابع قدمها لأخذ حلقات إصبع قدمها وفقاً للشرطة، وقام اللصوص أيضاً برش التوابل وبعض المواد والمخللات حول جسد المرأة الذي حاوطوه بمصابيح الزيت المضاءة والشموع في محاولة لإرباك أفراد الشرطة وجعل الجريمة تظهر أنها قتلت أثناء ممارسة السحر.



وقع الحادث يوم الاثنين الماضي عندما كانت الضحية وحدها في المنزل، وذكرت الشرطة أن مجهولين نهبوا المنزل وهربوا بخمسة كيلوغرامات من الذهب وبعض المجوهرات الفضية التي كانت ترتديها الضحية وتدعي فارالاكشمي بعدما قطعوا اثنين من أصابع قدميها لسرقة حلقات الإصبع.



عندما عاد زوجها سرينيفاس رجل أعمال البناء إلى المنزل من العمل، وجد الباب الأمامي مغلقاً من الخارج عندما دخل المنزل وجد جثة فارالاكشمي ملقاة على الأريكة وقالت الشرطة إنها أصيبت على رأسها بأداة حادة وتم شق حلقها بسلاح حاد وفور رؤية زوجته في هذا الوضع المؤسف بدأ سرينيفاس في الصراخ والإنذار حتي حضر الجيران إلي المنزل وقام أحدهم الاستدعاء الشرطة.



وأثارت الشرطة الشكوك في أن الألوان الحمراء والتوابل المنتشرة حول الجسم إلى جانب مصابيح الزيت المضاءة لإظهار أنها كانت أثناء ممارسة السحر كما يشتبهون في أن المساحيق قد رش عليها لتضليل الكلاب البوليسية وجعل من الصعب متابعة دربهم، خاصة أن عائلة الضحية لديها كلب كان مربوطاً خارج المنزل وقت وقوع الحادث.