تصادم قطاري ركاب بخط الصعيد في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مصدر أمنى مصري أن قطارين اصطدما ببعضهما اليوم الخميس بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة غرب القاهرة، فيما تشهد البلاد حالة من الطقس السيئ .

وقال المصدر أن القطارين كانا قادمين من الصعيد جنوب مصر إلى القاهرة ، ما اسفر عن وقوع اصابات لم يتم تحديد اعدادها حتى الان .

واكد المصدر الأمنى أن الحادث نتج عنه اصابات، ولكنه لم يسفر عن أية وفيات ، مشيرا الى إنه لم يتم حتى الان حصر اعداد المصابين .

وذكرت تقارير ان احد القطارين صدم احدهما الثاني الثانى من الخلف.

وذكرت وزارة الصحة ان حادث التصادم اسفر عن 13 مصابا.