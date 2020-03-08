انتحار شاب من أعلى هرم في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب مصري على الانتحار من أعلى هرم خفرع بمنطقة الجيرة الأثرية بمصر، وكشفت تحريات المباحث أن الشاب يعاني من أزمة نفسية، ورفض محاولات إقناعه بالهبوط، ليسقط عقب ذلك ميتا حسب تقرير "اليوم السابع".

بدأت الواقعة عندما فوجئ ضباط مباحث السياحة والآثار بالمنطقة الأثرية بالهرم، بشاب يصعد لهرم خفرع، رافضا محاولات إقناعه بالنزول، وبعد مرور فترة من الوقت سقط من أعلى الهرم، ليلقى مصرعه، متأثرا بكسور وكدمات لحقت به، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وشهد يوم الجمعة الماضي قيام أحد الزائرين المصريين بتسلق الهرم الأكبر، وقد تصدى له أفراد الأمن من وزارة السياحة والآثار، وأفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار، الذين قاموا بإجباره على النزول، وتم اصطحابه إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.