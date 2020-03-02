القبض على ربة منزل تستدرج الأطفال وتسرق مشغولاتهم الذهبية

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة القبض على ربة منزل تقوم باستدراج الأطفال صغار السن وسرقة المصوغات الذهبية التي يتحلون بها في منطقة المطرية حسب موقع "اليوم السابع".

ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى مكان إختبائها بشقة فى الإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، والذي أسفر عن ضبطها أثناء تواجدها بالشقة المشار إليها، وبمواجهتها بالتحريات اعترفت بارتكابها السرقة.

وأقرت بمزاولتها نشاطًا فرديًا فى إستدراج الأطفال صغار السن وسرقة المصوغات الذهبية التى يتحلون بها، واعترفت بارتكاب بواقعة سرقة قرط ذهبي مؤخراً من طفلة عمرها 6 سنوات أثناء تواجدها بالشارع وهي تلهو.