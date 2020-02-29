تستدرج سائقي الأجرة وتغويهم وتصورهم للحصول على النقود

المصدر: مومباي - وفاء فاروق

كشفت شرطة مومباي أخيراً عن أحدث تشكيل عصابي نسائي كان يستهدف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة «توك توك» بمدينة مومباي ويقوم بسرقتهم عن طريق خدعة متقنة.



ويتكون التشكيل من سيدتين، (ر. ك 28 عاماً ) و(ن.م 26 عاماً ) ويعاونهما حارس عقار يدعى سانديب ( 43 عاما ً).

بدأت جرائم التشكيل العصابي منذ 6 أشهر حيث كانت تقوم إحداهن باختيار سائق أجرة وتطلب منه توصيلها إلى منزلها في حي أنديهري بمومباي وعند وصولها تطلب منه أن يصعد معها ليحصل أجرته حيث تدعي أنها تركت محفظة نقودها في المنزل سهواً وبمعاونة حارس العقار الذي تسأله إذا ما كان يمتلك بعض النقود فيجيب لا، يصعد السائق وتستدرجه الفتاة إلى غرفة النوم وهنا تبدأ في جذبه نحوها وهي تصرخ وكأنها تقاومه بينما يبدأ عمل الفتاة الأخرى نيها التي تقوم بتصوير تلك الواقعة لتبدو وكأنها محاولة اغتصاب وبعدها تقومان بابتزاز السائق ليعطي لهما كل ما يملك بل تطلبان منه مبلغاً من المال بشكل يومي تحت تهديد تسليم الفيديو إلى الشرطة.



ظلت تلك الخطة تسير بنجاح قرابة 6 أشهر حتى قام أحد السائقين برفض التهديد، وبالفعل توجه إلى قسم شرطة أنديهري لتقديم بلاغ بعدما علم من بعض زملائه أنهم تعرضوا لنفس الخدعة وما زالوا يدفعون الثمن حتى الآن.



بعد تقديم البلاغ قام المحقق مانوج كومار شارما بإصدار أمر إلى رجاله وقام بالتنكر على هيئة سائق وتواجد في نفس المكان التي اعتادت تلك السيدة اختيار ضحاياها وبالفعل عاش التجربة بالكامل حتى قام بالقبض على التشكيل العصابي وتحويلهم إلى المحكمة في انتظار الحكم عليهم بحد أدنى بالحبس لمدة 7 سنوات بتهمة السرقة بالإكراه وتهديد السكان.