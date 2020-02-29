وفاة 3 نزلاء وإصابة 5 لاعبين في حريق فندق بالخرطوم

المصدر: متابعة-ياسر قاسم

اندلع حريق هائل صباح اليوم السبت بفندق "لاندو أوركيد" بالسوق المحلي بالخرطوم أسفر عن وفاة 3 نزلاء حسب احصائية أولية، وتعرض 5 لاعبين في فريق مريخ الفاشر أحد فرق الدوري السوداني لإصابات متفاوتة نتيجة قفزهم من الطابق الرابع، أحدهم اصابته خطيرة وتم نقلهم لمستشفى الفؤاد القريبة كما تعرض عدد من النزلاء لحالات اختناق.

واصدر نادي مريخ الفاشر بياناً بتوقيع رئيس النادي عاصم الخولاني، أوضح فيه تفاصيل ما حدث لـ 5 من لاعبيه ضمن بعثة الفريق التي كانت تقيم في الفندق استعداداً لإحدى المباريات في الدوري السوداني جاء فيه ان الحريق شب في الفندق في حوالي الثامنة والنصف بالتوقيت المحلي ونجم عن الحريق دخان كثيف خلق حالة من الهلع والذعر، قفز على إثرها عدد من اللاعبين من الطابق الرابع كرد فعل للنجاة من الحريق وترتب على ذلك إصابة كل من المحترف المصري محمد العيسوي بإصابة في الفك ومعه 4 من زملائه اللاعبين السودانيين هم مجدي عبد اللطيف الذي يشكو من آلام في الظهر وفضل التوم نفس الإصابة ومنتصر الذين إصابة في الرأس والمحترف مارفن إصابة خفيفة.