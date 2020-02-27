العثور على أشلاء مراهق في حديقة حيوانات

المصدر: البيان الإلكتروني

عثر على أشلاء مراهق يعمل في حديقة حيوانات في لاهور الباكستانية الأربعاء، في حظيرة للأسود وفق ما قالت إدارة الحديقة بحسب تقرير "سكاي نيوز عربية".

وأوضح شودري شفقات مدير الحديقة المساعد لفرانس برس: "عثرنا على ملابسه في حظيرة الأسود ومن ثم على جمجمته وعظامه عندما حضر عاملون لتقديم الطعام إلى الحيوانات".

وكان الشاب محمد بلال (18 عاما) يقوم بأعمال متفرقة في الحديقة، وقد أبلغ والداه الإدارة الاثنين باختفاء نجلهما.

وقال مدير الحديقة إنه لا يعرف السبب وراء تواجد بلال داخل حظيرة الأسود موضحا أن تحقيقا فتح في القضية، ومشيرا إلى أنه "يوجد سياج أمني لإبقاء الحيوانات داخل الحظيرة".

وأضاف: "يأتي الزوار بالسيارات طوال الوقت ولم يسبق لنا أن واجهنا حادثا كهذا".

وذكر مصدر من شرطة المنطقة أن المحققين يطلعون على ما صورته كاميرات المراقبة في الحديقة لتحديد ملابسات ما حصل للشاب.