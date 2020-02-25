إعدام 8 أدينوا في قضية "تفجير الكنائس" في مصر

المصدر: أ ف ب

نفذّت السلطات المصرية حكم المحكمة العسكرية بالإعدام بحق ثمانية أشخاص دينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط عامي 2016 و2017 قُتل على إثرها قرابة 75 مصريا في القضية التي عرفت إعلاميا بـ "تفجير الكنائس"، حسب ما أكد مصدران قضائي وطبي الثلاثاء.

وقال المسؤول القضائي مفضّلاً عدم تسميته لوكالة فرانس برس، "تم الاثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية تمت إدانتهم في قضية تفجير الكنائس". وأضاف المسؤول أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الاسكندرية شمال مصر.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في أكتوبر 2018 بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.

وفي مايو الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم.

كما شملت القضية السجن المؤبد (25 عاما) لـ 19 متهما.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ "باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في ديسمبر 2016) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وكذلك الاعتداء على كنيسة مار جرجس بطنطا (في دلتا النيل في 9 ابريل 2017) حيث قتل 27 فرداً والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 ابريل 2017) في ما أسفر عن مقتل 18 فرداً".

كذلك أدينوا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".

من بين الثمانية متهمين رامي محمد عبد الحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها".