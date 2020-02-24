تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في العراق

المصدر: وام

أعلن العراق، اليوم، ظهور أول إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيه لطالب إيراني.

وقالت دائرة صحة محافظة النجف، في بيان، إن نتائج الفحوصات المختبرية التي أجريت اليوم، أظهرت إصابة أحد طلبة الحوزة العلمية في مدينة النجف من حملة الجنسية الايرانية بفيروس كورونا.

واوضح البيان الرسمي أنه تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات سكناهم، حيث تمت إحالة هذا الطالب للمستشفى وأرسلت مسحات منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد أظهرت نتائج التحليل انه حامل للفيروس.

على صعيد آخر أظهر جدول الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية العراقية وجود رحلات الى العاصمة الايرانية طهران ومدينة مشهد على جدول رحلات يوم غد الثلاثاء، وذلك رغم اعلان ايقاف الرحلات بسبب فيروس كورونا.

وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت الخميس الماضي، تعليق جميع رحلات الطيران من وإلى إيران .

في غضون ذلك أعلن عن فتح منفذ مهران الحدودي بين العراق وإيران بعد أيام قليلة غلى غلقه بسبب انتشار الفيروس في إيران.