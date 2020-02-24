طفل مصري يوثق بالفيديو مقتل والدته على يد والده

المصدر: البيان الإلكتروني

وثق طفل في مصر لحظة قتل والده لوالدته وخنقها.

وقادت الصدفة ضباط مباحث مركز طلخا لمقطع فيديو صوره طفل، يوثق لحظة قتل والده والدته وخنقها بـ"الإيشارب"، ليؤكد شكوك ضباط المباحث فى تورط الأب فى الحادث وكشف لغز مصرع السيدة منزل

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد تلقى رجال الأمن إخطارا بورود بلاغ من محمد باكتشافه وفاة شقيقته عبير داخل منزلها بقريه شرنقاش التابعة لدائرة مركز طلخا.

وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة ترتدي ملابسها كامله، ووجود بقع زرقاء بالوجه والرقبة ونزيف في الأنف، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة العام.

وكشف تقرير مفتش الصحة الأولي، وجود علامات زرقاء بالوجه والرقبة، واختناق حاد ونزيف الأنف، ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وبسؤال شقيقها لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأكد أنه لم يكن يعلم الوفاة إلا من الأهالي.

ومن خلال البحث والتحريات من قبل ضباط المباحث، قدم نجل المتوفية 9 سنوات بهاتف محمول مسجل عليه مقطع فيديو للأب "هاني رع" 38 سنة أثناء مشادة بينهما، فقام بخنق الأم بإيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وبعد أن تأكد من إزهاق روحها ترك المسكن.

تم استدعاء المتهم، وإعادة مناقشته، وبعرض مقطع الفيديو اعترف بارتكاب الواقعة، وقتله زوجته لشكه في سلوكها وكثرة المشادات بينهما ولكونها لم تعامله باحترام.