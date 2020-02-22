ذبحه وأحرق جثته ليسرق هاتفه المحمول فقط!

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل الإنسان وإزهاق روحه، جريمة باتت مستساغة جداً في بعض المجتمعات وتحدث لأتفه الأسباب. هذا ما حدث في مدينة حلب السورية حيث أقدم رجل مجهول على قتل إنسان بريء فقط ليسرق هاتفه المحمول.

وبحسب موقع وزارة الداخلية السورية، فإن الجريمة المروعة وقعت في حي الشعار في مدينة حلب من قبل شخص مجهول أقدم على قتل الضحية "إبراهيم . د" الذي وجدت جثته مصابة بعدة طعنات.

ومن خلال المتابعة وجمع الأدلة والمعلومات، تمكن فرع الأمن الجنائي في حلب، وبفترة وجيزة من إلقاء القبض على القاتل، وتبين أنه المدعو "مرتضى . ج". وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل المغدور بعدّة طعنات في أنحاء متفرقة بجسده بواسطة سكين حادّة، وحرق جثته ورمي أداة الجريمة في أحد حاويات القمامة لإخفاء معالم الجريمة، وسرقة الجهاز الخليوي العائد للمغدور.

وبتفتيش الجهاز الخليوي العائد للمغدور عُثر فيه على مقطع صوتي يؤكد محاولة القاتل الهروب إلى خارج سوريا بطريقة غير مشروعة.