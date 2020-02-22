السعودية..النيابة تطالب بمعاقبة والدة طفلة وخالتها بعد تصويرها وهي تدخن الشيشة

المصدر: البيان الإلكتروني

طالبت النيابة العامة في السعودية بتطبيق عقوبات مخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بحق سيدتين متهمتين بالإساءة إلى طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن مركز شرطة بريدة تلقى بلاغا عن تعرض الطفلة للإهمال من قبل والدتها وخالتها وتصويرها في مقطع «سناب شات» وهي تشرب الشيشة بقصد المزح والتشهير بها.

وانتهى تحقيق النيابة العامة في القضية إلى توجيه الاتهام إلى والدة الطفلة بإهمال طفلتها بتهديد سلامتها وصحتها النفسية والجسدية المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام حماية الطفل وتوجيه الاتهام إلى خالتها بإلحاقها الضرر والتشهير بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة مع المطالبة بمعاقبة والدة الطفلة بعقوبة تعزيرية زاجرة وفقا للمادة 23 من نظام حماية الطفل، وسجن وتغريم خالة الطفلة وفق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى إغلاق معرف «سناب شات» الخاصة بالمتهمة خالة الطفلة استنادا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.