طفلة مصرية تحرق 13 منزلاً وتكشف السبب

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت قرية 45 الشراقوة، التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ في مصر إندلاع النيران فى 13 منزلاً بالقرية دون سبب.

ولم يعلم الأهالي أن طفلة في الابتدائية تدعى "عزيزة" هي من قامت بحرق المنازل بـ"ولاعة صغيرة".

فقد تمكنت الطفلة من التسلل إلى المنازل دون أن يراها أحد واشعلت الحرائق فى المنازل بالقرية.

وكشفت تحقيقات وتحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، أن الطفلة المتهمة تبلغ من العمر 12عاما، وهي تلميذة بالصف السادس الابتدائي.

وأوضحت التحقيقات أن الطفلة أشعلت13حريقا في 13 منزلا بالقرية خلال 14 يوما باستخدام ولاعة كانت تخفيها في حذائها، وأن نصف المنازل المحترقة، هي منازل جدها وعمها وأخوالها، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وحسب اعترافات الطفلة، فإنها ارتكبت تلك الجرائم للفت الانتباه إليها، وأرجعت ذلك إلى شغفها بمشاهدة ردود أفعال أهالي قريتها، واعتقادهم بأن وراء تلك الوقائع قوة خارقة.