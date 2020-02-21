رئيس وزراء يهرب قبل اتهامه رسمياً بقتل زوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

تغيب رئيس وزراء ليسوتو توماس تاباني عن المثول أمام محكمة اليوم الجمعة في قضية مقتل زوجته الأولى في حين قال ابنه إنه سافر إلى جنوب أفريقيا لزيارة طبيب ولم "يهرب من البلاد".

وكان من المقرر أن يمثل تاباني أمام هيئة المحكمة في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) في قضية مقتل ليبوليلو تاباني بالرصاص في يونيو 2017 قرب منزلها في العاصمة ماسيرو قبل يومين من توليه المنصب.

لكن الزعيم البالغ من العمر 80 عاما تغيب عن الحضور، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الشرطة أمس الخميس إن تاباني سيُتهم بقتل زوجته ليبوليلو.

وقال نائب مفوض الشرطة بعد تغيب رئيس الوزراء عن الجلسة إنه إذا ثبت أن تاباني يحاول الهروب من العدالة، فإن الشرطة ستصدر مذكرة اعتقال بحقه.

وكانت زوجة تاباني الحالية مايساياه (42 عاما) قد اُتهمت بالفعل بإصدار الأمر بقتل ليبوليلو لكنها خارج السجن حاليا بكفالة.

وقال بوتلاكو نجل تاباني عبر الهاتف إن والده "ذهب إلى جنوب أفريقيا لزيارة طبيبه الخاص".

وأضاف أنه "لم يهرب من البلاد".

وقال السكرتير الخاص لتاباني تابو تاكاليكوالا إن رئيس الوزراء سيعود إلى ليسوتو في وقت ما مطلع الأسبوع.

وكانت ليبوليلو وتاباني يخوضان طلاقا صعبا وقت مقتلها عندما أطلق مهاجم مجهول النار عليها في سيارتها.

ونفى تاباني ومايساياه، اللذان تزوجا بعد شهرين من مقتل ليبوليلو، أي دور لهما في مقتلها.