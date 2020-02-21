ضبط شخص أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن السعودية، اليوم الجمعة، القبض على شخص أطلق النار على سيارة ودهس قائدها بالمدينة المنورة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعه الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع "أنوفا" وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر وفقاً لوكالة الانباء السعودية واس.

وقد نتج عن ذلك إصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.