الكويت تعلن العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، العثور على جثة الصياد المصري الذي اختفى منذ حوالي 10 أيام في مياه الخليج.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية، عن رئيس البعثة القنصلية المصرية ، السفير هشام عسران، قوله إنه تم العثور على جثمان الشاب المصري أحمد الخواجة، بعد نحو 10 أيام من البحث عنه في مياه الخليج.

وأشاد عسران بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات الكويتية للعثور على جثمان الفقيد، مشيرا إلى أنه تم التحقق من قبل الطب الشرعي مساء أمس، بأن الجثمان هو جثمان الخواجة.

وأوضح السفير عسران أنه فور انتهاء السلطات الكويتية من إجراءاتها الرسمية سيتم نقل الجثمان إلى مصر لدفنه بمقابر أسرته، حسب طلبهم.

يشار إلى الأجهزة المختصة انتشلت جثة الصياد المصري خارج نقعة الشملان، حيث رصدت أحد المراكب الموجودة في النقعة وجود الجثة على بعد 500 متر من البر، لتبلغ السلطات بالواقعة.

وكان الخواجة وصياد آخر قد انقلب بهما زورق صيد قبل نحو 10 أيام، وتم إنقاذ الشخص الآخر، ولم تسفر عمليات البحث عن العثور على الجثة حتى يوم أمس.