أهدت طفلها زيّ «سوبر مان» فقفز من النافذة

المصدر: باريس- مريم بومديان



قفز طفل يبلغ 5 سنوات، من نافذة منزله بمدينة أفينيون الفرنسية، بعد أن ارتدى زي «سوبرمان»، الذي أهدته إليه والدته بمناسبة عيد ميلاده، أصيب الطفل بكسور وكدمات من الدرجة الخطيرة، وتم نقله إلى مستشفى فوكلوز التخصصي، في حالة صحية حرجة.



كانت شرطة نجدة مدينة، أفينيون – شرقي فرنسا- قد تلقت بلاغاً من سكان حي «فيدان»، يفيد سقوط طفل «5 سنوات» من شرفة منزله، الكائن بالطابق الثاني، وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الطفل «نيكولا.م» 5 سنوات، يرتدي زي «سوبرمان»، وفاقد للوعي، وفي حالة نزيف، وعلى الفور، قامت الإسعاف بنقله إلى المستشفى التخصصي، وبسؤال والدته «كريستسنا.ل» 28 عاماً، أفادت بأن طفلها مفتون بشخصية «سوبر مان»، وأنه دائم الإلحاح عليها لشراء زي سوبرمان له، وبالفعل، استغلت الأم مناسبة عيد ميلاده الخامس، لإهدائه الزي الذي يحبه، وفي صباح أمس الخميس، قام الطفل نيكولا بارتداء الزي لتجربته، قبل حفل عيد الميلاد الذي كان مقرراً إقامته غداً، وغافل الطفل والدته، وقفز من النافذة إلى الشارع، مقلداً البطل الأسطوري «سوبرمان»، كما شاهده في مسلسلات الكارتون والأفلام الأميركية.



وبسؤال شهود العيان في الشارع – الجيران- أفادوا بأن الطفل نيكولا وقف على النافذة لمدة لا تتجاوز الدقيقتين، ثم قفز على الفور، وبعد ثوانٍ، تنبهت والدته بعد سماع صراخ الناس في الشارع، فأصيبت بهستيريا عصبية، وهبطت إلى الشارع فوراً، وهو ما يؤكد كلام الأم، وينفي وجود أي شبهات جنائية، وأكد التقرير الطبي لمستشفى فوكلوز التخصصي، أن الطفل نيكولا مصاب بكسور مضاعفة في القدمين واليد اليسرى، تحتاج تدخلاً جراحياً لتركيب دعامات معدنية، إضافة إلى كسر في الحوض وأسفل العمود الفقري، وارتجاج بالمخ، وشرخ بعضم الجمجمة الخلفية، مع فقدان الوعي، وحالته الصحية تستدعي الرعاية الفائقة لمدة ثلاثة أيام، قبل تحرير التقرير الطبي النهائي، كما أكد والد الطفل في أقواله، ما أفادته الأم حول ولع الطفل بشخصية «سوبرمان»، وشراء الزي له بمناسبة عيد ميلاده، نافياً وجود أي شبهة جنائية.