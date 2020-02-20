يشعل النيران في جسد زوجته بالبنزين

المصدر: البيان الإلكتروني

حرق سعودي في الأربعين من العمر زوجته الثلاثينية، بسكب البنزين عليها وإشعال النيران فيها، بعد تناوله المسكر، في إحدى قرى جازان في السعودية وفق تقرير"عكاظ".

وفيما وعد المتحدث باسم شرطة جازان الرائد نايف حكمي، بإعلان التفاصيل لاحقاً، أكدت المصادر لـ«عكاظ» أن الزوج الذي كان فاقداً وعيه من أثر المسكر، بادر بالاعتداء على زوجته ضرباً في البداية، قبل أن يبدأ بحرقها، لتصاب بإصابات بليغة؛ مما استدعى نقلها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.

ووفق المتحدث باسم صحة جازان محمد دراج، فإن المريضة في وضع صحي مستقر، رغم أنها لا تزال على التنفس الاصطناعي، مبيناً أنها ستخضع لجراحة تجميلية لآثار الحريق الذي اجتاح جسدها ونسبته 50%، مشيراً إلى أنه حسب الخطة العلاجية سيتم نزع جهاز التنفس الصناعي حال تحسن وظائف الجهاز التنفسي للمريضة.