بالفيديو.. 8 قتلى في إطلاق نار غربي ألمانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

قتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار ببلدة هاناو بغرب ألمانيا، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة، ليل الأربعاء/الخميس دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت إذاعة محلية أن الرصاصات الأولى أطلقت في حانة للشيشة بوسط المدينة، وأفاد شهود عيان بسماع ثماني أو تسع طلقات.

وأوضح التقرير أن مرتكبي إطلاق النار توجهوا على متن مركبة بعد ذلك إلى حي كيسيلشتات غربا، قبل أن يعاودوا إطلاق النار على حانة أخرى للشيشة.

ولم يؤكد متحدث الشرطة التفاصيل التي أوردها التقرير.

وقالت صحيفة "دايلي ستار" أن مسلحا فتح النار، على رواد مقهى للشيشة في هاناو، ما أسفر عن سقوط 8 قتلى.