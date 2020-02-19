وفاة الإعلامية السودانية الشابة رتاج الآغا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت اليوم الإعلامية السودانية الشابة رتاج الأغا، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ما شكل صدمة كبيرة لجمهورها ومحبيها، خاصة بعد تألقها نهاية الأسبوع الماضي في تغطية جائزة الأديب السوداني الطيب صالح.

وتميزت رتاج بحس إنساني وكانت دائمة التعاطف مع الضعفاء والمرضى، ونشرت في يوم الحب تغريدة طالبت فيها بضرورة الاهتمام بمرضى السرطان، ومنحهم الأمل ومساعدتهم لتخطي محنتهم.

وعبر عدد من الإعلاميين السودانيين عن حزنهم لرحيل الأغا، معتبرين أنها "خسارة كبيرة للساحة الإعلامية السودانية، التي تحتاج بشدة في هذه المرحلة الحرجة للوجوه الشابة الطموحة، التي كانت تشكل الأغا من أبرزها".