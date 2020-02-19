مقاطعات يابانية تقيم خطوطا ساخنة للأجانب للتعامل مع كورونا

المصدر: د ب ا

تقدم السلطات في بعض المقاطعات اليابانية، حيث تأكدت إصابة أشخاص بفيروس كورونا الجديد، خدمات معلوماتية بلغات متعددة للأجانب الذين يزورون اليابان أو يعيشون فيها، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.



فقد أقامت مقاطعة أوكيناوا خطا ساخنا على مدار الساعة، يعمل به أخصائيون طبيون، يقدمون معلومات حول المؤسسات الطبية التي يمكن أن تتعامل باللغات الأجنبية.

والخدمة متاحة باللغات الإنجليزية والمندرين والكانتونية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية والتايلاندية.



وتقدم مقاطعة أوساكا خدمات هاتفية بعشر لغات، من بينها الإنجليزية والصينية والكورية والبرتغالية والإسبانية والفيتنامية والتايلاندية والإندونيسية والنيبالية.

ولدى مكتب المؤتمرات والسياحة في مقاطعة أوساكا خطا ساخنا باللغة الصينية على وجه الخصوص.



كما تقدم مقاطعة كيوتو خدمات دعم هاتفية باللغات الإنجليزية والصينية والكورية والفيتنامية والتايلاندية والبرتغالية والاسبانية.