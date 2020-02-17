أربعيني يستعرص بـ«كلاشنكوف» داخل مطعم

المصدر: البيان الإلكتروني

وكانت دوريات الأمن قد باشرت بلاغاً عن دخول مواطن يبلغ من العمر (47 عاماً) إلى مطعم، وهو يحمل سلاح «رشاش كلاشنكوف»، فيما غادر المطعم دون شراء، ما استدعى تقديم بلاغ عاجل للجهات الأمنية ليتم ضبطه وإحالته لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية بحسب صحيفة عكاظ.

وكانت النيابة العامة قد أكدت أنه يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، ويعاقب المخالف بالسجن 18 شهراً، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر.

كما أوضحت النيابة أنه يحظر استعمال السلاح المرخص بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له، ويحظر السماح للغير باستعمال السلاح المرخص للشخص، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، ويعاقب المخالف بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.