مصرع 14 شخصاً في حادث سير بالكونغو

المصدر: ا ف ب

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من عشرين بجروح الأحد جراء اصطدام شاحنة بسيارات ودهسها مارة في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال قائد جهاز الأمن العام في كينشاسا ميغيل باغايا لوكالة فرانس برس إن شهودا أفادوا بأن الشاحنة اصطدمت بحافلة أجرة وسيارات أخرى ودهست مارة بعدما تعطّلت مكابحها.

وقال وزير الصحة إيتيني لونغودو الذي تفقّد الموقع "حتى الآن، هناك 14 قتيلا وعدد من الجرحى. قد يرتفع العدد إلى أكثر من 30 جريحا".

وتابع لونغودو "الحكومة حاضرة. نحن نقوم برعاية الأشخاص. سنحرص على أن يتلقى الجميع العلاج اللازم".

وغالبا ما يتّهم الكونغوليون السلطات بالتلكؤ في معاجلة حوادث كهذه.

وقال وزير الداخلية جيلبير كانكوندي الذي تفقّد بدوره الموقع إن الحكومة ستعمل على اتّخاذ "تدابير وقائية" لضبط مخالفات السرعة على الطريق القريب من الجامعة.

وقال الشاهد جوزيف إيننغي لإذاعة "أوكابي" التابعة للأمم المتحدة إن حصيلة الوفيات قد تبلغ نحو 30 فيما قالت شاهدة أخرى تدعى ياسمين لوتوناديو لفرانس برس "هناك العديد من القتلى".

وأفاد الشاهدان بأن الشاحنة اصطدمت بنحو ثماني سيارات، فيما أفاد فريق تلفزيون فراس برس "ا ف ب تي في" الذي حضر إلى الموقع بتحطّم ست سيارات، بينها حافلتان صغيرتان للركاب.

وأطلقت محطة "توب كونغو اف ام" الإذاعية تغريدة جاء فيها أن الشاحنة كانت محمّلة بالحجارة وصدمت "عدة سيارات ودراجات نارية"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.