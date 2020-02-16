تايوان تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد-19

المصدر: (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة التايوانية عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كوفيد-19 في أراضيها.

وقال وزير الصحة والرفاهية التايواني، شين شيه شونج أمام مؤتمر صحفي متلفز إن المتوفى كان في الستينات من عمره وتم نقله إلى المستشفى في الثالث من شباط/فبراير الجاري بسبب ضيق في التنفس، الذي أدى إلى تشخيص بالإصابة بالتهاب رئوي.

وتوفي مساء أمس السبت.

وتابع شين أن أحد أفراد أسرة الرجل أصيب أيضا بالفيروس. وأضاف أن الاختبارات أظهرت عدم إصابة حوالي 60 من اطقم الفرق الطبية كانوا يعملون عن كثب مع الرجل المصاب بالفيروس.

وأضاف أن المتوفى كان سائق تاكسي من وسط تايوان، لم يكن لديه أي تاريخ للسفر للخارج،غير أنه كان يعمل مع مسافرين عائدين من الصين وهونج كونج ومكاو.

وتابع شين أن تحقيقا بدأ لتحديد هوية الأشخاص الذين ربما اتصلوا به.