تفاصيل صادمة: اغتصاب عجوز تونسية عمرها 89 عاماً

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت وحدات الأمن الوطني بتونس في ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي من القبض على رجل في العقد الرابع من العمر من أجل إقدامه على اغتصاب وتعنيف عجوز تبلغ من العمر 89 عاماً.

وبحسب "شبكة سبق الإخبارية" فإن الشخص المذكور، وهو صاحب سوابق عدلية مختلفة، أقدم على تعاطي كميات كبيرة من المخدرات، ثم تسور منزل العجوز التي تقطن بمفردها من أجل اغتصابها. إلا أن العجوز حاولت صده فسدد عدة لكمات إلى أماكن متفرقة من جسمها إلى أن سقطت فاقدة للوعي وفق اعترافاته. ثم جردها من ملابسها وقام بمواقعتها غصبا بعد أن كمم فمهما.

وبعد أن افتقدها الجيران والسؤال عنها اكتشفوا هول الفاجعة، حيث وجدوها عارية ومغمى عليها، فتوجهوا في الحال نحو مركز الأمن الوطني بمنطقة جبل