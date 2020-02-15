تجاوزهم في المرور فأصابوه بكسرين في الجمجمة

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقق دائرة الاعتداء على النفس بالنيابة العامة بمكة المكرمة، بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة ممثله في مركز شرطة التنعيم، مع 4 شباب قاموا بالاعتداء المبرِّح على سعودي في العقد الثالث من عمرة، عقب تجاوزهم بمركبته فوق كوبري النورية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية كان الشاب يسير بمركبته تجاه منزله بحي النورية وعقب تجاوزه كوبري النورية استوقفته سيارة بداخلها 4 شباب، ولم يتمالك نفسه إلا وهو يصارع الضربة تلو الأخرى، بعدما انهال عليه الجميع بالضرب المبرح من كل جانب حتى أغمي عليه بالموقع.

وجرى نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي؛ حيث قدمت له الإسعافات وشخصت إصابته ضمن الإصابات بالغة الخطورة؛ حيث أصيب بكسرين بالجمجمة أحدهما تحت عظمة العين اليمين، والكسر الآخر بعظمة الأنف، وجرى تنويمه تحت العناية الطبية والملاحظة المستمرة، مع التشديد على إجراء عمليه عاجلة في العظام المكسورة.

وباشرت الجهات الأمنية المختصة بالعاصمة المقدسة الحادث، وتم القبض على الجناة من قبل رجال الأمن بمركز شرطة التنعيم، وجارٍ التحقيق معهم وإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص، قبل إحالتهم للمحكمة والحكم عليهم شرعًا.