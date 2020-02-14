القبض على 20 متهماً في أكبر قضية غسل أموال بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات المصرية أمس الخميس، القبض على 20 متهماً في أكبر عملية لغسل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حسابا بريديا.

وأفادت التحقيقات بتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى.



وبدأت وقائع القضية بحسب وسائل إعلام مصرية بعد بلاغ من وحدة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.

ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسل أموال، و تربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.