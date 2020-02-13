وفاة زوجين مسنين داخل مصعد ظل عالقاً 3 أيام

المصدر: باريس - مريم بومديان

في حادث مأسوي توفي زوجان مسنان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، الأحد الماضي، بعد أن عاشا معاً لمدة 50 عاماً وماتا معاً داخل مصعد تعطل بهما وبقي عالقاً لمدة ثلاثة أيام دون أن يكتشف أحد أمرهما، تم أخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بدفن الجثتين.

وتلقت شرطة نجدة ستراسبورغ – شرق فرنسا - بلاغاً الثلاثاء، من عامل «صيانة أنظمة تدفئة» يفيد بتعطل «مصعد كهربائي» في إحدى العمارات السكنية في حي «بيول» دائرة المدينة، وأن رائحة «تعفن» تنبعث من غرفة المصعد، وأنه يشك في وفاة أحد السكان داخله، وبانتقال فريق النجدة والوقاية المدنية، تبين تعطل المصعد بين الطابق الثاني والثالث، في عمارة سكنية مكونة من أربعة طوابق، ويتكون كل طابق من شقة واحدة، وأن شقة واحدة فقط في العمارة هي المأهولة بالسكان، ويقيم فيها زوجان مسنان هما، روزا.م، 77 عاماً، وستيفان.م، 81 عاماً. وبالتعامل الفني والتقني مع المصعد وإنزاله إلى الطابق السفلي، وبفتحه عثر على الزوجين المسنين متوفيان ولا تبدو عليهما من المعاينة الظاهرية أي آثار عنف.

وتبين أن الزوجين المسنين يقيمان بمفردهما في الطابق الثالث بالبناية، وأنهما يعانيان من أمراض مزمنة «قلب وسكر» بحكم الشيخوخة، وأنهما خرجا في يوم الحادث لشراء بعض الأغراض المنزلية وممارسة رياضة المشي الخفيف التي اعتادا عليها، وأثناء عودتهما لشقتهما تعطل المصعد بين الطابق الثاني والثالث، ونظراً لخلو العمارة من السكان لم يكتشف أحد تعطل المصعد، وأن الزوجين المسنين عالقان فيه، وبفحص جثث الزوجين لم يعثر على هواتف نقالة معهما، ما حال دون طلب النجدة، وبتفتيش منزلهما عثر على هاتف نقال واحد بدا من فحصه أنهما شبه منعزلين عن العالم ولا يتحدثان إلى أحد باستثناء «صيدلية، ومطاعم، ومراكز تسوق، ومركز الملاحظة والرعاية الطبية»، كذلك الحال بالنسبة لفحص الهاتف الأرضي.

واختتم المسؤول الأمني، بالتأكيد على أن تشريح الجثث أكد أن سبب الوفاة، هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة نقص الأوكسجين في المصعد والخوف، وأن الزوجة توفيت قبل الزوج بحوالي 4 ساعات، وأن ضعف القلب وارتفاع مستوى السكر في الدم لدى الزوجين هما السبب الرئيسي للوفاة السريعة، وعدم تحمل البقاء في المصعد لوقت أطول.