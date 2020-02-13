خلال 18 ساعة.. شرطة عجمان تكشف ملابسات قضيه قتل شخص آسيوي

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح المقدم احمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان أنه في حوالي الساعة العاشره والنصف من مساء يوم الأحد ورد اتصال هاتفي بوقوع جريمة قتل في منطقة الليوارة 1 بالقرب من مصلى العيد، وبالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة تبين وجود جثة شخص من الجنسية الآسيوية وقد تعرض لعدة طعنات في جسمه، وتم التحفظ على مكان وقوع الجريمة، واستدعاء قسم مسرح الجريمة وإبلاغ النيابة العامة، وبجمع المعلومات والتحقيق مع بعض الأشخاص المتواجدين في موقع الجريمة تبين أن المجني عليه كان برفقة 3 أشخاص آخرين في أحد المطاعم، وفجأة قام أحدهم بالاعتداء على المجني عليه بواسطة سلاح أبيض وتمكن من اسقاطه وطعنه عدة طعنات ثم هرب من موقع الجريمة واستقل سيارة اجرة، وهرب مع الشخصين آخرين الذين كانو معه في نفس الموقع.

وعليه تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات، وتم تحديد مركبة الأجرة التي استقلها القاتل وتحديد مكان توجهه إلى مطار الشارقة ثم توجهه إلى إمارة دبي، وتمكنت الشرطة من التوصل إلى بيانات المتهم وجنسيته الآسوية، كما تم العثور على الأداة المستخدمة في جريمة القتل وهي سلاح أبيض وضعه المتهم في سيارة الأجرة التي استقلها بعد ارتكابه للجريمة، وبذلك تم تحريز أداة الجريمة كما تم تحديد الشخصين الآخرين الذين كانوا برفقة القاتل وضبطهم.

وأضاف أنه في اليوم التالي وبالتنسيق مع شرطة دبي تم إلقاء القبض على الجاني في منطقة بر دبي، بعد 18 ساعة فقط من وقوع الجريمة، وبالتحقيق معه اعترف بقتله للمجني عليه بسبب وجود خلافات مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيف المتهم وتحويل القضية إلى النيابة العامه للتحقيق في ملابسات القضية.

ويتقدم مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بجزيل الشكر والتقدير لشرطة دبي لتعاونهم الأمثل في القضية والمساهمة في القبض على المتهم، واشاد بجهود رجال تحريات شرطة عجمان اللذين استطاعو خلال 18 ساعة من كشف ملابسات قضية القتل.