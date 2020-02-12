تفاؤل عالمي ومنظمة الصحة تزف خبراً مشجعاً بشأن كورونا

المصدر: أ ف ب

نشرت منظمة الصحة العالمية في خبر جديد لها اليوم أجواءً من التفاؤل بشأن مكافحة فيروس كورونا الجديد، وقالت المنظمة إنه تم رصد استقرار في عدد الإصابات في الصين. لكنها عادت وشددت على أن الوباء قد يتطور باتجاهات مختلفة.

وفي إشارة مشجعة أخرى أشارت السلطات الصحية الصينية إلى تراجع عدد الحالات الجديدة اليومية الأربعاء (2015) بشكل كبير مقارنة مع الثلاثاء (2478) والاثنين (3062) بحسب لجنة الصحة الوطنية. وسجل عدد الحالات الجديدة (97) مما يشكل أول تراجع للمعدل اليومي منذ 2 فبراير. وكانت بكين أشارت الى 108 حالة وفاة يوم الثلاثاء.