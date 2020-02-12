تقتل زوجها بالسم بمساعدة عشيقها وتصور لحظات احتضاره

المصدر: البيان الإلكتروني

لا يمكن لعاقل أن يتحمل مشهد احتضار أحد ما أمامه، فهي لحظات صعبة ومفجعة. فكيف إن كان مشهد احتضار زوجها ووالد أبنائها الثلاثة!

هكذا تجردت زوجة من إنسانيتها لتتجرأ بمساعدة عشيقها على دس السم لزوجها في الطعام، وتصور لحظات احتضاره وهو يوصي أبنائه الأطفال.

وفي التفاصيل فقد كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، ملابسات جديدة عن الجريمة التي حدثت قبل أيام وراح ضحيتها أب سوري على يد زوجته "من الجنسية اللبنانية" وعشيقها في مدينة طرابلس.

ونشرت المديرية عبر صفحتها، أن الرجل السوري المقتول يدعى عبد الرحمن العكاري ويبلغ من العمر 34 عاماً هو أب لثلاثة أطفال.

وبحسب المعلومات التي نشرها موقع "صدى البلد" فقد تبين أن الأب قتل في منزله، بمحلة الناعمة في طرابلس على يد عشيق زوجته (29) عاماً ضرباً بالحجارة على رأسه.

وبعد الاشتباه بتورط الزوجة، تم التحقيق معها. ورغم أنها أنكرت أية علاقة لها بمقتل زوجها، إلا أن التحقيقات أثبتت ارتباطها بعلاقات غرامية مع رجل يدعى (م.ن) يبلغ من العمر 39 عاماً، وقد تشاركا في ارتكاب الجريمة.

واعترف (م.ن) بعلاقة غرامية تربطه بزوجة الضحية، كما اعترف بأنه القاتل، بتحريض ومساعدة من الزوجة التي طلبت منه أن يتخلّص من زوجها، كونه كان يضربها.

وبعد تداول مقطع مصور لأب سوري وهو على مشارف على الموت أمام أطفاله، عثر على المقطع في هاتف الزوجة، أثناء التحقيق معها.

ويظهر في المقطع المتداول الزوج السوري يتألم نتيجة تناوله سم، وهو يوصي أولاده برعاية أمهم ويقول لهم "الأخوة ما بتتعوض".