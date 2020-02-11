طاردها عامين .. وفعل جريمته النكراء

المصدر: البيان الإلكتروني

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن محاضِرة جامعية في غرب الهند توفيت متأثرة بحروق خطيرة بعد إضرام متحرش ظل يطاردها لعامين النار فيها الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة إن السيدة "25 عاماً" كانت في طريقها إلى كليتها بمنطقة واردا بولاية ماهراشترا، الاثنين الماضي، عندما استخدم المشتبه به كمية بنزين من دراجته النارية لإضرام النار بها. وجرى نقلها للمستشفى بعد إصابتها بحروق خطيرة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقال أنوب مارار، مدير المستشفى الخاص الذي جرى نقلها إليه للصحافيين بحسب صحيفة الشرق الاوسط : «لقد قمنا بكل الإجراءات الضرورية، ولكن المريضة توفيت، وأعلن وفاتها صباح اليوم». وأضاف: «جرى تسليم جثتها للسلطات الشرطية لإجراء التشريح».

وجرى إلقاء القبض على مشتبه به (27 عاماً) بعد الحادث. وقال أقارب الضحية للشرطة إنه كان يضايقها منذ عامين.

ونظم عدد من السكان، معظمهم من السيدات والطلاب، مسيرة احتجاجية في واردا الأسبوع الماضي للمطالبة بتوقيع عقوبة الإعدام بحق مرتكب الجريمة.

وأعرب وزير داخلية الولاية انيل ديشموخ عن تعازيه لأسرة الضحية، ووصف الجريمة بـ«المؤسفة»، وقال إنه سوف يتم عرض القضية أمام المحكمة الخاصة بالمحاكمات السريعة.