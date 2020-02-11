فيديو.. السلطات السعودية تقبض على شاب استعرض بالسلاح بجوار أسد

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات السعودية القبض على شاب في الرياض، بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يستعرض بإطلاق النار أمام أسد، ومحاطا بما يشبه الدم.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن الجهات الأمنية في الرياض ألقت القبض على الشاب، البالغ من العمر 19 عاما، وذلك بعد ظهوره في مقطع الفيديو المتداول.

وظهر الشاب في الفيديو مرتديا ملابس بألوان العلم الأمريكي وبقناع على وجهه جالساً على مقدمة مركبة رباعية الدفع، في منطقة مغلقة، قبل أن يتناول بندقية ويطلق النار بكثافة، "ما أدى إلى ترهيب الأسد الذي كان في الجوار".