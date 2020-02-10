8 سنوات سجناً لامرأة سرقت 17 مليون دولار

المصدر: د ب ا

طالب ممثلو الادعاء في الدنمارك اليوم الاثنين بتوقيع عقوبة السجن لمدة ثمانية أعوام على الأقل بحق سيدة متهمة بسرقة الملايين من وكالة رعاية اجتماعية حكومية.

وقال الادعاء إن بريتا نيلسون / 65 عاما/ خدعت المجلس الوطني للخدمات الاجتماعية، ونقلت ما لا يقل عن 117 مليون كرونه (17 مليون دولار) لحسابها الشخصي على مدار 25 عاما.

وقالت كيا ريوميرت، إحدى ممثلات الادعاء" هذه من أخطر قضايا الجرائم المالية التي تشهدها الدنمارك".

وطالبت محكمة مدينة كوبنهاجن بدراسة توقيع عقوبة السجن أكثر من ثمانية أعوام بحق نيلسون. وأشارت ريوميرت إلى أن نيلسون قامت بأكثر من 300 معاملة نقدية، وأنها أساءت استخدام منصبها في المجلس.

ويذكر أنه لدى بدء المحاكمة، اعترفت نيلسون بارتكاب بعض الجرائم، ولكنها لم تتذكر جميع المعاملات المالية التي تضمنتها الاتهامات، خلال الفترة من 1993 حتى 2018.

ويشار إلى أن المجلس الوطني للخدمات الاجتماعية يدعم السلطات المحلية، ويمول برامج الجماعات الأكثر ضعفا وتشمل الأطفال والشباب.

وقد جرى اكتشاف عملية السرقة في نهاية سبتمبر 2018 خلال عملية مراجعة للمعاملات المالية.

وجرى استخدام بعض من الأموال المختلسة لشراء عقارات في جنوب أفريقيا وسيارات فارهة. وكان قد تم ترحيل نيلسون من جنوب أفريقيا إلى الدنمارك في نوفمبر 2018.