مفاجأة كبيرة حول حادث حدائق الأهرام في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر ، في واقعة العثور على 3 جثث من أسرة واحدة عن مفاجأة كبيرة، حيث تبين أن الأب وراء قتل زوجته وابنته قبل انتحاره بإلقاء نفسه من منور العقار.

وأضافت التحريات وفقا لوسائل إعلام مصرية أن رب الأسرة (الأب) كان عليه ديون بلغت 20 مليون جنيه ويستحق أحد أقساط تلك الأموال الدفع اليوم الاثنين، إلا أنه فشل في التصرف في المبلغ، وخوفا على أسرته أقدم على خنق الزوجة حتى تأكد من وفاتها ثم ألقى بابنتهما الرضيعة 8 شهور من منور الشقة القاطنة فى الطابق الخامس، ثم انتحر بإلقاء نفسه من ذات الطابق فى العقار الذى يسكنون فيه، فيما كان الطفل" آدم" الذى يبلغ من العمر 5 سنوات ابن زوجته الذى يقيم معهما بغرفة داخل الشقة، والذى يعد الناجي الوحيد في الحادث.

وأوضحت التحريات أن أحد المقيمين فى العقار هو من شاهد الجريمة وتواجد الجثث في منور العقار، وأسرع إلى إبلاغ رجال الشرطة، التي انتقلت إلى مكان الجريمة وعثرت على الجثث الثلاثة داخل العقار.